Власти Карелии перевели более 10 гектаров земель запаса в Сортавальском районе в земли особо охраняемых территорий

Перевод земель осуществлен по просьбе компании, занимающейся спортивным туризмом.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал два распоряжения о переводе шести земельных участков на территории Сортавальского района из состава земель запаса сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов. Пять земельных участков общей площадью 66,5 тысячи квадратных метров расположены в пределах города Сортавала, а еще один участок площадью более 50 тысяч квадратных метров находится в окрестностях поселка Рускеала.

Как говорится в губернаторском распоряжении, перевод земель осуществлен по просьбе ООО "Центр спортивного туризма Рускеала". Эта компания занимается туристической деятельностью в Северном Приладожье.