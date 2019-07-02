11:25, 02 Июля 2019
Власти Карелии перевели более 10 гектаров земель запаса в Сортавальском районе в земли особо охраняемых территорий
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Перевод земель осуществлен по просьбе компании, занимающейся спортивным туризмом.
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал два распоряжения о переводе шести земельных участков на территории Сортавальского района из состава земель запаса сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов. Пять земельных участков общей площадью 66,5 тысячи квадратных метров расположены в пределах города Сортавала, а еще один участок площадью более 50 тысяч квадратных метров находится в окрестностях поселка Рускеала.
Как говорится в губернаторском распоряжении, перевод земель осуществлен по просьбе ООО "Центр спортивного туризма Рускеала". Эта компания занимается туристической деятельностью в Северном Приладожье.
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