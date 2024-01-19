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Власти Карелии планировали сделать трассу к пункту пропуска на границе, который закрылся из-за санкций

Новости. Общество
13:27, 22 Января 2024
фото: © wirestock / Freepik

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Глава Карелии рассказал о том, почему идею создать трассу через Муезерский район в конечном итоге пришлось отложить.

Сегодня, 22 января, руководитель Карелии Артур Парфенчиков провел онлайн-совещание по развитию Муезерского района республики. В частности, обсуждались вопросы строительства жилья, социальных объектов, благоустройства территорий, расселения аварийных домов и другие.

В числе прочих, одним из важнейших стал вопрос строительства дорожной инфраструктуры отдаленного от столицы республики приграничного района.

«Состояние дорожной сети крайне неудовлетворительное. В то же время понятно, что при такой плотности населения сложно подвести серьезные инвестиции», — отметил руководитель региона.

Артур Парфенчиков напомнил, что относительно недавно в Муезерском районе мог быть реализован проект строительства трассы к границе, но недавние события сорвали его осуществление.  

«Мы пытались дорогу через весь Муезерский район, мотивируя это наличием пункта пропуска „Инари“, включить в состав опорных дорог России, но в конечном счете это не получилось», — сказал глава Карелии.

Несмотря на то, что заявки рассматривали в Москве, в связи с фактическим упразднением пункта пропуска они перестали быть актуальными. Сначала, по словам Артура Парфенчикова, пункт пропуска, предназначенный для пропуска лесовозов, фактически перестал работать после запрета экспорта круглого леса, а затем был закрыт и со стороны Финляндии.

«Понятно, для экономики Карелии и страны в целом это — правильное решение. Не надо вывозить наше природное богатство, наш лес, тем более, необработанный, за пределы страны, — сказал Артур Парфенчиков. — При этом мы потеряли такую точку развития района, как пункт пропуска Инари».

Глава республики также напомнил, что в 2023 году были отремонтированы проблемный участок трассы «Автодорога „Кола“ — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — Граница с Финляндской республикой», а также мост через реку Пизма на той же трассе. В 2024 году планируется отремонтировать подъезд к поселку Ондозеро.

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