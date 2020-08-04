890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Ленобласти пострадал в ДТП в Карелии
04.08.2020 16:13
Занимавшийся благоустройством Аллеи отцов в Петрозаводске подрядчик попал под штрафные санкции 4
04.08.2020 16:39
Мотоциклисту, пострадавшему в страшной аварии в Петрозаводске, нужна помощь 5
04.08.2020 14:20
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Владелец вымышленной "ласточки" вынудил жителя Карелии отправиться в "путешествие"
04.08.2020 16:22
В Карелии семилетнюю девочку госпитализировали после жесткого столкновения автомобилей
04.08.2020 16:08

Власти Карелии планируют, что золото и алмазы дадут рост инвестиций на душу населения в 2024 году

Новости. Общество
13:00, 05 Августа 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
Загрузка...

Правительство Карелии объявило планах, связанных с месторождениями алмазов, золота и платины и рассчитывает, что эти проекты дадут рост инвестиций на душу населения уже в 2024 году.

Такие планы содержатся в постановлении правительства о порядке реализации мероприятий "индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы". Подобные программы имеют лишь 10 российских регионов, для финансирования которых предусмотрены отдельные ассигнования из федерального бюджета.

В постановлении правительства содержится несколько пунктов, которые касаются возможности разработки месторождений алмазов, золота и платины.

В каких районах расположены эти месторождения, и какие планы строит правительство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рита
2020-08-05 13:28:44
Кстати, лет 25 назад говорили что в Карелии открыли места ,где есть алмазы и золото!?! Пора пожинать плоды, где это всё? И деньги где?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 09:36
Капитал
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 3
Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о предстоящем заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии в Москве и объектах столетия, работа над которыми продолжается.
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»