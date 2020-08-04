Власти Карелии планируют, что золото и алмазы дадут рост инвестиций на душу населения в 2024 году

Правительство Карелии объявило планах, связанных с месторождениями алмазов, золота и платины и рассчитывает, что эти проекты дадут рост инвестиций на душу населения уже в 2024 году.

Такие планы содержатся в постановлении правительства о порядке реализации мероприятий "индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы". Подобные программы имеют лишь 10 российских регионов, для финансирования которых предусмотрены отдельные ассигнования из федерального бюджета.

В постановлении правительства содержится несколько пунктов, которые касаются возможности разработки месторождений алмазов, золота и платины. В каких районах расположены эти месторождения, и какие планы строит правительство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".