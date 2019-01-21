Власти Карелии планируют увеличить ассигнования на господдержку бизнеса

Правительство Карелии намерено увеличить в 2019 году финансирование мероприятий по господдержке инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и ряда других направлений.

Это следует из проекта изменений в бюджете республики на 2019 год, который внес в парламент глава Карелии Артур Парфенчиков.

Согласно документу, планируется увеличить ассигнования на государственную поддержку инвестиционной деятельности на 465,4 млн рублей, субъектов малого и среднего предпринимательства - на 120 млн рублей, сельского хозяйства - на 97 млн рублей.

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