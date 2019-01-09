Власти Карелии планируют увеличить долю закупок у малого бизнеса

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому власти региона рекомендуют увеличить долю закупок товаров, работ и услуг у субъектов малого бизнеса.

Власти региона выработали меры, направленные на увеличение доли закупок для государственных и муниципальных нужд, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства. Так, заказчикам республики предложено придерживаться квоты не в 15%, как это указано в Законе № 44-ФЗ, а не менее 30% от всего совокупного объема закупок.

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