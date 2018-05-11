Власти Карелии подключили силовиков к ситуации с невыплатой зарплаты строителям перинатального центра

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел плановую проверку хода работ в перинатальном центре.

По данным пресс-службе правительства, руководитель региона осмотрел территорию и сам перинатальный центр. Уже готовые к работе операционные и индивидуальные родовые палаты. Операционных четыре. По просьбе врачей стены в каждой операционной отличаются по цвету.

Первый заместитель генерального директора ООО "РТ-СоцСтрой" Станислав Коновалов рассказал, что 10 мая Ростехнадзор выдал заключение, которое позволяет по постоянной схеме включить электроснабжение, что, в свою очередь, дает возможность в полном объеме подключить основную инженерную систему – вентиляционную. Запустить вентиляцию предполагается в понедельник, 14 мая.

"Начали работу по расстановке медицинской мебели, медицинского оборудования. Планируем эту работу завершить в ближайшие неделю-полторы. Пищеблок, благоустройство – 20-25-е числа мая. В связи с этим планируем уже документально оформлять завершение строительства", - сказал Станислав Коновалов.

Отдельно Глава Карелии остановился на ситуации с невыплатой заработной платы работникам и нарушениями трудового законодательства со стороны субподрядных организаций, задействованных на объекте. Эта тема находится на особом контроле.

"Последние несколько дней получал сообщения от граждан, что эти вопросы решены, зарплату выплатили. Тем не менее, серьезный мониторинг продолжим. Пока не доведем до логического конца каждый случай, каждую жалобу по невыплате заработной платы совместную деятельность с Прокуратурой, со Следственным комитетом не прекратим", - заявил Артур Парфенчиков.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице ведется с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. На сегодняшний день это самый известный в Карелии государственный долгострой.