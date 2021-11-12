Власти Карелии подсчитали, сколько налогов заплатил бизнес взамен на государственные льготы

Предприятия Карелии, получившие льготные займы из государственного Фонда развития промышленности, заплатили в бюджет 380 млн рублей налогов — это в 3 раза больше, чем они получили.

Такие подсчеты сделал министр экономического развития Карелии в эфире телеканала «Сампо ТВ 360».

«136 млн. рублей уже доведены до предприятий, до конца года предприятия региона получат дополнительное финансирование в размере ещё 50 млн. рублей. Отмечу, что общий объем выручки предприятий по итогам реализации проектов, уже профинансированных Фондом, составит 9 млрд. рублей, объем налоговых поступлений — 380 млн. рублей, инвестиции в экономику составят 640 млн. рублей, будет создано 68 новых рабочих мест. Все эти цифры наглядно демонстрируют эффективность выданных займов для экономики региона», — сказал Ермолаев.

Он напомнил, что Фонд выдает займы под ставки от 1% до 3% годовых предприятиям, которые на эти деньги проводят модернизацию промышленного оборудования.