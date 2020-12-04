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Власти Карелии подтвердили планы по капремонту еще одной автодороги к границе с Финляндией

Новости. Общество
10:29, 05 Декабря 2020
фото: http://dtpptz.ru
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Власти Карелии рассчитывают передать в федеральную собственность автодорогу от Лоухи до пункта пропуска "Суоперя" на границе с Финляндией, что позволит ее капитально отремонтировать.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии по итогам онлайн-встречи руководства республики с представителями властей и бизнеса Финляндии.

"Прорабатывается вопрос передачи в федеральную собственность дороги "Лоухи-Суоперя", что поможет капитально отремонтировать трассу", - говорится в сообщении.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что трасса будет фактически построена заново.

"Там дороги нет, асфальт, по-моему, положен прямо на грунт, на болото. Поэтому это все придется, конечно, переделывать. Если это, дай Бог, удастся сделать по федеральным нормативам, мы получим достойную северную федеральную дорогу", - сказал Парфенчиков.

По его словам, реконструция дороги протяженностью более 150 километров даст серьезный импульс развитию не только туризма, но и всей экономики северных территорий Карелии.

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