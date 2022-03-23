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Власти Карелии пообещали 2 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от санкций

Новости. Экономика
14:05, 24 Марта 2022
фото: © Максим Смирнов / ТАСС

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Льготные кредиты, субсидии, налоговые преференции и другие меры поддержки получат предприятия Карелии, пострадавшие в результате западных санкций.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

«В рамках мер поддержки из регионального бюджета мы сможем направить порядка 2 млрд рублей на поддержку наших предприятий в новых экономических условиях», — сказал Ермолаев.

В условиях запрета импорта созданный в Карелии Центр по импортозамещению поможет бизнесу найти аналоги оборудования, комплектующих и расходных материалов. Предприятия-экспортеры, которые столкнулись с ограничениями традиционных рынков сбыта на Западе, получат помощь в пополнении оборотных средств на период поиска новых рынков, в азиатских странах.  Кроме того, будут выдаваться субсидии, ослаблена налоговая и административная нагрузка.

Ранее подробности об этих мерах поддержки в интервью «Столице на Онего» рассказал вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

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