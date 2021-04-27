Власти Карелии пообещали сохранить сельхозпредприятие, владелец которого решил его продать

Министерство сельского хозяйства Карелии планирует выкупить частную молочную ферму «Искра» в государственную собственность и объединить ее с государственным совхозом «Ильинское».

Об этом было объявлено на совещании в хозяйстве «Ильинское» с участием главы Карелии Артура Парфенчикова.

По словам главы Минсельхоза Владимира Лабинова, собственник молочной фермы — компания «Сила инвеста» — выразила желание ее продать. Чтобы сохранить предприятие принято решение приобрести «Искру» и объединить с хозяйством «Ильинское». Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».