Власти Карелии потратят более 50 млн рублей на покупку квартир для врачей в районах

Правительство Карелии планирует приобретение 39 квартир для медицинских работников в районах республики.

"По инициативе главы был рассмотрен вопрос по выделению средств на приобретение 39 квартир для медицинских специалистов, работающих в муниципальных районах республики, на сумму 53 млн рублей. Приобретение квартир медицинскими организациями будет осуществляться", – пояснила представитель Минздрава.

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