Власти Карелии поздравили волонтеров с Днем добровольца

Глава Карелии и спикер Заксобрания поблагодарили за помощь всех добровольцев.

Глава республики Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович поздравили добровольцев с их праздником.



«Этот день своим праздником может считать каждый, кто не жалея сил и времени, по велению души помогает ближнему. В Карелии волонтерство для многих стало образом жизни. Оно развивается по самым разным направлениям: забота о пожилых, ветеранах, детях, доставка медикаментов и продуктов, защита животных, экология, культура. Сложно перечислить те добрые дела, которые вы делаете, — говорится в сообщении.



Помощь добровольцев оказалась неоценимой в непростой период борьбы с коронавирусом. Сейчас волонтеры активно помогают участникам СВО и семьям мобилизованных, оставшихся дома без поддержки мужей, отцов или сыновей.



Многие жители республики сегодня сплотились для решения общей задачи в условиях С. О. Благодаря волонтерским проектам наши земляки имеют возможность помочь российским военнослужащим в зоне СВО самым необходимым, поделиться своим теплом. Выражаем всем добровольцам за это сердечную благодарность», — сказано в поздравлении.