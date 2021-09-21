Власти Карелии поздравили жителей республики с освобождением от фашистов

Поздравление с Днем освобождения Карелии от фашистских захватчиков появилось на сайте правительства республики.

Сегодня, 30 сентября, в день освобождения Карелии от фашистских захватчиков, правительство Карелии и Заксобрание республики обратились с поздравлением к ветеранам и жителям региона.

«Сегодня Карелия отмечает одно из важнейших событий в своей истории. К 30 сентября 1944 года советские войска полностью очистили территорию республики от противника. Завершился трудный период, отмеченный героической обороной Петрозаводска в начале войны, оккупацией и партизанской борьбой, чередой побед от Свири до Заполярья.

Среди карельских лесов и скал, рек и озер решалась судьба нашей Родины. Сражавшимся здесь бойцам Красной армии удалось защитить Кировскую железную дорогу, которая соединяла мурманский порт с основной частью страны, и не дать противнику перебросить дополнительные силы в направлении Ленинграда. Ожесточенные бои продолжались до самого конца, когда последние фашистские части были выбиты с северных участков фронта.

Сохранить память о войне и ее героях помогает поисковая работа в разных районах республики. В этом году под Питкярантой восстановлен мемориал, где теперь запечатлены ранее неизвестные имена погибших. Приведено в порядок самое большое воинское захоронение в Карелии − в поселке Сосновый Лоухского района.

Вечная слава подвигу освободителей Карелии!»