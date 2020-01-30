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Власти Карелии предложат в Швеции ликвидировать экологическую "горячую точку" в Петрозаводске

Новости. Общество
15:26, 31 Января 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Власти Карелии предложат в Швеции ликвидировать экологическую "горячую точку" в Петрозаводске

Об этом сегодня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте". Руководитель республики встретился сегодня с управляющим директором Северной экологической финансовой корпорации НЕФКО Трондом Моэ. Корпорация участвовала в проекте по очистке сточных вод в Петрозаводске.

"На следующей неделе правительство республики в ходе 14-й сессии Министров экологии стран Баренцева региона в Швеции будет предлагать к исключению "горячую точку" К5 "Очистка сточных вод города Петрозаводска" из перечня экологических горячих точек. В этом вопросе наши партнеры из НЕФКО нас поддерживают", - пишет Парфенчиков.

Напомним, в Баренцевом регионе существовал ряд территорий (некоторые из них существуют в настоящее время), который вызывал острую озабоченность в связи с загрязнением. В 2003 году в силу необходимости решения этих проблем были установлены экологические "горячие точки" совместным докладом Финансовой экологической корпорации северных стран и Секретариатом Программы арктического мониторинга и оценки. Из 42-х экологических "горячих точек" на территории Карелии было определено 10 точек.

По словам Парфенчикова, на встрече с руководителем НЕФКО обсудили планы дальнейшего сотрудничества.

"Мы намерены продолжить проект по очистке воды в Петрозаводске в части обработки и утилизации осадка. Также готовы совместно обсуждать строительство экотехнопарка и внедрение новой системы обращения с отходами в республике", - отметил глава республики.

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