Власти Карелии предложили отменить запрет на рыбалку во время нереста

Обсуждались предложения в Москве на встрече с Министром экономического развития России Максимом Орешкиным .

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что правительство подготовило ряд предложений по реформированию федерального законодательства.

"Так, например, мы предложили внести изменения в Правила рыболовства, касающиеся любительской и спортивной ловли на удочку и спиннинг. Сейчас запрет на такую рыбалку распространяется на весь нерестовый период – порядка двух месяцев. Это негативно сказывается на развитии туристической отрасли. Многие гости едут в Карелию именно ради рыбалки. Мы предлагаем снять эти ограничения, в пример привели соседнюю Финляндию, где таких запретов практически нет", – написал Парфенчиков в соцсети.