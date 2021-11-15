Власти Карелии предложили турецкому инвестору участок под пятизвездочный отель

Инвестор из Турции рассматривает возможность строительства первого в Карелии пятизвездочного отеля в границах города Медвежьегорска.

Об этом сообщила ТАСС генеральный директор Корпорации развития республики Марина Кувшинова.

«Мы рассматриваем земельный участок в Медвежьегорском районе, недалеко от лыжного спуска. На сегодняшний день они готовят документацию, чтобы мы могли им помочь [с реализацией проекта]», — рассказала Кувшинова, уточнив, что речь идет об участке в районном центре — городе Медвежьегорске.

Сейчас инвестор представил эскизный проект, который необходимо привязать к конкретному участку. По словам Кувшиновой, строительство потребует согласования с региональным управлением по охране объектов культурного наследия, так как в этом районе в период Великой Отечественной войны проходила линия обороны. Не исключен вариант, что при проектировании туристического комплекса это будет использоваться для формирования дополнительных экскурсионных программ.

«Мы ждем от них [инвесторов] оформления документов. <…> Они говорят о том, что логистически это будет удобно, потому что не так далеко от аэропорта Петрозаводска доехать до Медвежьегорска, где можно разместиться, чтобы затем посетить Кижи, беломорские петроглифы», — добавила директор корпорации.