Власти Карелии призвали митрополита Константина обеспечить в приходах масочный режим

Республиканский Миннац предложил ограничить участие в богослужениях лиц старше 65 лет.

Министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев направил письмо митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину с просьбой обеспечить на территориях приходов Петрозаводской епархии Русской православной церкви соблюдения установленных в республике санитарных мер, направленных на препятствие распространению коронавирусной инфекции. В числе таких мер карельский министр указал "обязательное ношение масок и перчаток лицами, посещающими религиозные организации и священнослужителями, наличие дезинфекционных средств на входе, регулярное проветривание посещений, регулярную дезинфекцию киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов; соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метра) между людьми) в помещениях и на территории религиозных организаций, а также ограничение на участие в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, проводимых в помещениях религиозных организаций, лиц старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом, с рекомендацией о предпочтительном проведении таких мероприятий на дому".

Напомним, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий еще в конце октября разослал по епархиям Русской православной церкви циркулярное письмо, в котором потребовал строгого соблюдения в храмах и монастырях профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Однако, как отмечала "Столица на Онего", в Петрозаводской епархии РПЦ на это письмо, как и на введенный стране обязательный масочный режим, особого внимания не обратили, и карельское духовенство продолжило богослужения без масок. Сам митрополит Петрозаводский и Карельский Константин относится к категории лиц 65+.