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Власти Карелии продали в 2019 году регионального имущества более чем на миллиард рублей

Новости. Экономика
16:23, 30 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Самой удачной сделкой оказалась приватизация 44% акций холдинга "Кареллеспром".

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в Законодательное собрание республики отчет о результатах приватизации регионального имущества за прошлый год. Как следует из отчета, самой удачной сделкой республиканских властей оказалась продажа почти 44% акций лесопромышленной холдинговой компании "Кареллеспром". Ее стоимость превысила миллиард рублей.

Кроме того, правительство Карелии реализовало десять объектов иного движимого и недвижимого государственного имущества на общую сумму около 8,6 миллиона. В числе этих объектов – бывшее учебное судно юных моряков "Надежда", база отдыха в Косалме, дачный дом в Шуйской Чупе и административное здание на проспекте Ленина в Петрозаводске.  

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Комментарии

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Бриг
2020-04-30 17:20:54
ДЕНЬГИ ТО ГДЕ ??? Жизнь почему то в республике не улучшилась , а вроде как наоборот .
Гость
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