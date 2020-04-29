Власти Карелии продали в 2019 году регионального имущества более чем на миллиард рублей

Самой удачной сделкой оказалась приватизация 44% акций холдинга "Кареллеспром".

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в Законодательное собрание республики отчет о результатах приватизации регионального имущества за прошлый год. Как следует из отчета, самой удачной сделкой республиканских властей оказалась продажа почти 44% акций лесопромышленной холдинговой компании "Кареллеспром". Ее стоимость превысила миллиард рублей.

Кроме того, правительство Карелии реализовало десять объектов иного движимого и недвижимого государственного имущества на общую сумму около 8,6 миллиона. В числе этих объектов – бывшее учебное судно юных моряков "Надежда", база отдыха в Косалме, дачный дом в Шуйской Чупе и административное здание на проспекте Ленина в Петрозаводске.