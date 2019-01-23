Власти Карелии прогнозируют рост тарифов на ЖКУ

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Госкомитет республики по ценам и тарифам сообщил о двухэтапном подорожании коммунальных услуг в регионе, в результате которого платежи за коммуналку вырастут от средних 2% до максимальных 10%.
Повышение тарифов в коммунальной сфере в 2019 году будет происходит в два этапа. С первого января платежи вырастут на 1,7% в связи с повышением НДС с 18 до 20%, затем с первого июля произойдет ежегодная индексация стоимости коммунальных ресурсов.
В правительстве сообщают, что в Карелии со второго полугодия рост тарифов ограничен коэффициентом 2,4%, при этом в ряде районов повышения платежей на некоторые виды коммуналки не прогнозируется.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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