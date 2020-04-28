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Власти Карелии прокомментировали информацию о проблемах компании "Русбиоальянс"

Новости. Экономика
13:26, 29 Апреля 2020
фото: ТАСС / Игорь Акимов
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Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1 намерено избавиться от карельского переработчика ягод "Русбиоальянс", продав актив.

А1 оценивает компанию "Русбиоальянс" в 3 млрд рублей. "Вести Карелии" обратились в региональный Минсельхоз с просьбой прокомментировать ситуацию в "Русбиоальянсе" и, в частности, оценить стабильность ситуации на предприятии. В министерстве сообщили, что у них отсутствует финансово-экономическая отчетность предприятия, позволяющая оценить его стабильность.

Также в Минсельхозе рассказали, что ситуация с распространением коронавируса могла негативно сказаться на отрасли переработчиков дикоросов.

"Вместе с тем, сложившаяся ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе при сокращении экспортных операций  хозяйствующих субъектов, негативно сказывается на финансовом положении предприятий отрасли переработки дикорастущих лесных пищевых ресурсов. При уменьшении размера оборотного капитала в текущих условиях с учетом сезонного фактора деятельности существуют риски невыполнения планов по закупке дикорастущего сырья", - говорится в ответе Минсельхоза.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
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