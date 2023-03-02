Власти Карелии просят кредит на строительство детсада в «Петровской слободе»

Правительство Карелии направила заявку на очередной бюджетный кредит, в частности, для строительства детсада на 150 мест в Петрозаводске.

По данным регионального Минфина, 3 марта глава республики подписал заявку о предоставлении кредита из федерального бюджета.



Власти республики просят 405 млн рублей на инфраструктурные проекты. Как сообщается в паблике министерства, в правительстве Карелии рассчитывают получить деньги на три проекта.



Это продолжение модернизации водопроводных и канализационных сетей в Октябрьском районе Петрозаводска;

строительство детского сада на 150 мест в «Петровской слободе» и реконструкция системы теплоснабжения в Сегеже.



Все документы направлены в Минфин России. Напомним, сейчас в Октябрьском районе Петрозаводска реконструируют инженерные коммуникации, в том числе, для того, чтобы после построить в районе новые кварталы.



На начало этих работ республика уже получила инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 1,2 млрд рублей.



Также напомним, «Петровская слобода» - это район жилой застройки на месте бывшей первой площадки Онежского тракторного завода.



Как мы сообщали ранее, площадка под детсад с проведенными коммуникациями уже готова.