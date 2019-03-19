Власти Карелии: рабочие места нового завода на площадке ОТЗ пополнятся зарубежными специалистами

Новому заводу по производству техники для лесопромышленного комплекса, который будет построен на площадке ОТЗ в Петрозаводске, потребуется около 500 специалистов, в основном, рабочих.

Об рассказал вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

По его словам, в основном, на завод будут принимать представителей рабочих специальностей.

"Это простые рабочие профессии будут – фрезеровщики, сварщики, слесари… Я думаю, что львиная доля кадров это будут местные кадры. Мы сегодня уже с Управлением труда и занятости ведом работу по подготовке этих кадров. Конечно, какая-то группа, может быть, инженеров, руководящего состава будет из Белоруссии", – сказал Родионов.

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