Власти Карелии расплатились по долгам бюджета и собираются взять новые кредиты в банках

Объем государственного долга Карелии по состоянию на 1 августа составил 18,6 млрд рублей и снизился по сравнению с началом года на 1,5%.

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

За 7 месяцев были погашены (в том числе досрочно) банковские кредиты на сумму 3,7 млрд рублей, осуществлено плановое погашение номинальной стоимости государственных облигаций Республики Карелия выпуска RU35017KAR0 в сумме 300 млн рублей и задолженности по государственной гарантии на 69 млн рублей.

"Все долговые обязательства бюджета исполнены в установленный срок", - говорится в сообщении.

Теперь власти Карелии собираются взять новые кредиты в банках.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".