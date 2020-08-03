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Власти Карелии расплатились по долгам бюджета и собираются взять новые кредиты в банках

Новости. Экономика
11:10, 04 Августа 2020
фото: Альберт Дзень / ТАСС
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Объем государственного долга Карелии по состоянию на 1 августа составил 18,6 млрд рублей и снизился по сравнению с началом года на 1,5%.

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

За 7 месяцев были погашены (в том числе досрочно) банковские кредиты на  сумму 3,7 млрд рублей, осуществлено плановое погашение номинальной стоимости государственных облигаций Республики Карелия выпуска RU35017KAR0 в сумме 300 млн рублей и задолженности по государственной гарантии на 69 млн рублей.

"Все долговые обязательства бюджета исполнены в установленный срок", - говорится в сообщении.

Теперь власти Карелии собираются взять новые кредиты в банках.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2020-08-04 14:11:00
Надо брать ......зарплату министрам и депутатам , главе давно не поднимали )) :)
zanoza
2020-08-04 12:05:43
Кто бы сомневался, ведь бюджет уже не профицитный.
Гость
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