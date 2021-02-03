Власти Карелии рассчитывают пустить поезда и самолеты в Пудож

Правительство Карелии планирует возобновление авиасообщения с Пудожем и строительство железнодорожной ветки для запуска поездов в данном направлении.

Об этом было объявлено на совещании правительства Карелии, посвященном социально-экономическому развитию Пудожского района.

В Пудоже расположена старая посадочная площадка (на фото), которая будет реконструирована после создания федерального казенного предприятия "Аэропорты Карелия" на базе аэропорта "Петрозаводск". В это предприятие войдут все районные аэродромы республики.

Кроме того, правительство рассчитывает, что в Пудожском районе появится железнодорожный транспорт.

Как это возможно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".