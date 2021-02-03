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Власти Карелии рассчитывают пустить поезда и самолеты в Пудож

Новости. Общество
11:04, 04 Февраля 2021
фото: Яндекс. Панорама
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Правительство Карелии планирует возобновление авиасообщения с Пудожем и строительство железнодорожной ветки для запуска поездов в данном направлении.

Об этом было объявлено на совещании правительства Карелии, посвященном социально-экономическому развитию Пудожского района.

В Пудоже расположена старая посадочная площадка (на фото), которая будет реконструирована после создания федерального казенного предприятия "Аэропорты Карелия" на базе аэропорта "Петрозаводск". В это предприятие войдут все районные аэродромы республики.

Кроме того, правительство рассчитывает, что в Пудожском районе появится железнодорожный транспорт.

Как это возможно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2021-02-04 13:04:39
Сказочники , раз говорят , значит точно ничего не будет :)
врунофф
2021-02-04 12:00:21
На водлозерском нацпарке можно нормально бабла срубить. Только с архангельскими делиться придется. Пусть тоже в общак заносят
Off
2021-02-04 12:29:35
врунофф, нельзя . там "либерда " собственность имеет. Они тебе колготки на голову... быстро натянут . :)
врунофф
2021-02-04 11:42:10
Давно пора, а то совсем одичают.
Беня
2021-02-04 11:37:54
ЖД это дооорого. Сразу вопрос "Туда шитья пойдет арщин. Где деньги, Зин?"
Неужто есть !?
Элла Фитцжеральд
2021-02-04 11:30:58
Ага, и еще Большой Вепсский Дирижабель туда запустить!
User
2021-02-04 11:29:43
Очередные планы по реанимированию призрака "пудожской ривьеры"?
Os
2021-02-04 11:27:02
Ж.д. транспорт там был в виде узкоколеек когда-то. Лучше снова пароходы пустить от Шалы до Подпорожья. А суда на воздушной подушке зимой и до Пудожа могут ходить.
Chopper
2021-02-04 11:23:53
"Хозяйством нельзя сказать чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою..." (с)
Технико-экономическое обоснование? Не, не слыхали.
Ded
2021-02-04 11:15:04
"Через четыре года
Здесь будет город-сад"...
Off
2021-02-04 11:09:43
Видимо Остап Бендер зашел в правительство Карелии , в шахматы поиграть . :)
Беня
2021-02-04 11:32:11
О! :) Первая фраза не про "пердоссов" и не про кира-социрата в колготках :)
Это видимо где-то рак на горе свистнул :)
Не в смысле "стибрил", а в смысле свиснул пронзительным громким звуком :)
Off
2021-02-04 12:27:40
Беня, шлемазл ..Ты хочешь поговорить про это ? :)
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