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Власти Карелии рассказали, что чаще всего инспекторы отбирают у охотников-нарушителей

Новости. Происшествия
12:53, 27 Февраля 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив
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Министерство природных ресурсов и экологии республики зафиксировало значительный рост числа правонарушений, допущенных охотниками в Карелии в 2019 году.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии республики Павел Николаевский заявил на заседании правительства, что в 2019 году число контрольно-надзорных мероприятий было увеличено на 23% к уровню 2018 года.

Наряду с увеличением контрольно-надзорных мероприятий, отмечается рост числа выявленных правонарушений на 46%, пояснил он.

"В отчетном году инспекторами было изъято 8 единиц орудий незаконной охоты, это на 24% больше, чем в предыдущем 2018 году. Надо отметить, что было изъято 38 единиц огнестрельного оружия, из них 10 единиц – это было нарезное оружие и 28 – гладкоствольное", - пояснил Николаевский.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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