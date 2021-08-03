Власти Карелии рассказали, как поддерживают бизнес в сфере туризма

Региональные власти приняли ряд мер поддержки предпринимателей, готовых развивать в регионе сферу туризма.

В настоящее время можно получать льготные кредиты по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей, информирует Минэк Карелии. На эти цели правительство РФ выделило 18,8 млрд рублей. Мера поддержки позволит инвесторам с привлечением заемных средств строить или реконструировать отели и санатории.

На уровне региона для турбизнеса установлена пониженная ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения — 5% (в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов) (12,5% для всех).

Для предпринимателей, осуществляющих экскурсионные туристические услуги, применяющих патентную систему налогообложения, размер потенциально возможного к получению годового дохода в Карелии установлен на минимальном уровне (106,7 тыс. рублей). В 2021 году, в условиях возможности снижения налога на сумму уплаченных страховых взносов, это позволяет работать фактически без уплаты налога, сообщают в министерстве.

с июля 2020 года предприниматели, предоставляющие услуги или имущественные права, в том числе в сфере туризма, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам, с максимальным доходом 200 тыс. руб. в месяц, смогут использовать льготный режим налогообложения для самозанятых — «Налог на профессиональный доход».

Для некоторых видов деятельности в сфере туризма установлены налоговые каникулы на два года по упрощённой и патентной системе налогообложения. Правительством республики подготовлен проект закона, который предусматривает распространение «налоговых каникул» на всех индивидуальных предпринимателей, занимающихся деятельностью по предоставлению мест для временного проживания.

В июле этого года в Карелии принят закон, в соответствии с которым на 5 лет от уплаты налога на имущество организаций освобождаются новые гостиницы, введённые в эксплуатацию после 1 января 2021 года. Предоставление данной льготы сделает более привлекательным строительство новых туристических объектов, что позволит улучшить качество туристической инфраструктуры и привлекательность республики для туристов, утверждают в Минэке.

Дополнительно в Карелии действуют меры поддержки, которые позволяют развивать существующие туристические объекты. В этом году в республиканском бюджете выделено 200 млн рублей на поддержку субъектов МСП и «самозанятых».

В министерстве экономического развития и промышленности РК проходит отбор на предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных на средства защиты от ковида. А в конце 3 квартала 2021 года планируется проведение отборов по различным направлениям на муниципальном уровне.

По линии муниципальных образований также действует предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела, причем грант предоставляется только впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года субъекту МСП в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска пообещали «пряник» вместо «кнута» нелегальным гостиницами и хостелам.