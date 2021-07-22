Власти Петрозаводска пообещали «пряник» вместо «кнута» нелегальным гостиницами и хостелам

Администрация Петрозаводска объяснила владельцам нелегальных отелей, гостевых домов и хостелов, какие выгоды они получат, если выйдут из «тени».

Разъяснения опубликованы на официальном сайте мэрии.

«В связи с ростом спроса на отдых в Карелии администрация Петрозаводска напоминает собственникам и распорядителям малых средств размещения (гостевых домов, турбаз и т. д.) о необходимости оформления предпринимательской деятельности в сфере оказания гостиничных услуг… на меры государственной поддержки. В их числе — муниципальные и региональные субсидии, грантовые кампании Федерального агентства по туризму. Так, осенью 2020 года на основании 20 заявок грантовая помощь от Ростуризма была оказана карельским предпринимателям на сумму 46,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

При этом администрация не упомянула о предусмотренной законодательством уголовной ответственности за незаконное ведение предпринимательской деятельности. Желающим выйти из «тени» пообещали дать консультации.

Власти города составили перечень рекомендаций, как владельцы мест размещения туристов могут легализоваться.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».