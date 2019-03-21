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Новости. Экономика
14:36, 21 Марта 2019
фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

Власти Карелии рассказали о резидентах, которые пришли в моногорода республики

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Минэк Карелии назвал компании, которые в качестве резидентов зарегистрировались или подали заявки на регистрацию в региональных территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Об этом на заседании в правительстве Карелии рассказала первый замминистра экономического развития Янина Свидская.

"ТОСЭР "Надвоицы" – появилась необходимость расширить перечень основных видов экономической деятельности, по которым оказываются льготы. В декабре 2018 года было утверждено 14 новых видов", - сказала Свидская.

По ее словам, на сегодняшний день в "Надвоицах" зарегистрирован один резидент – ООО "Русский радиатор", который работает на площадках НАЗа.

Кроме того, на статус резидента претендует ООО "Карельская инвестиционная компания РБК", которое намерено создать завод по выпуску шунгитовых порошков на базе надвоицкого завода.

Свидская добавила, что в Минэк поступили заявки от двух компаний на заключение соглашений на получение статуса в ТОСЭР.

В то же время замминистра отметила, что в июне 2018 года на площадке промпарка "Надвоицы" не удалось разместить быстровозводимые конструкции из-за длительности процедур заключения договора на электроснабжение объектов проспана. Свидская уточнила, что запустить площадку планируется в 2019 году.

В ТОСЭР "Кондопога" зарегистрировано два резидента. Это ООО "КЛЭЗ-Астар" и туристическая компания "Карелия тур". Последняя намерена организовать Международный центр народных художественных промыслов "Карельская деревня".

"Проводится работа по получению статуса резидента ООО "Рыботорговая сеть" и ООО "Группа Баренц". Планируется два рыбоперерабатывающих завода на 95 рабочих мест и 750 млн рублей инвестиций", - сказала Свидская.

В Кондопожском районе также планируется строительство завода по производству ягодных экстрактов из дикоросов.

В ТОСЭР "Костомукша" главным резидентом является компания "Ягоды Карелии", которая планирует строительство кондитерской фабрики и цеха по сублимации и сушке овощей. Планируется вложение 200 миллионов рублей со сроком реализации 2019-2021 год.

Несколько компаний планируют развивать туристические направления, а также реализовать проекты в области переработки отходов.

Кроме того, несколько компаний решили развивать свои проекты в других моногородах Карелии, в которых нет ТОСЭР.

В частности, в Пиндушах Медвежьегорского района планируется развивать камнеобрабатывающее производство. В Суоярви – чайная фабрика ООО "Мама Карелия" по производству изделий из иван-чая; есть проекты по производству топливных брикетов и строительству автовокзала.

В Муезерском "Ягода Карелия" планирует развивать проект по реконструкции холодильного комплекса, где будет трудоустроено 30 человек, плюс сезонной занятостью могут быть обеспечены еще 3 тысячи местных жителей. Проект предполагает порядка 40 миллионов рублей инвестиций.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-21 14:53:07
Ну вот и пришёл в Надвоицы долгожданный резидентнт :) "на сегодняшний день в "Надвоицах" зарегистрирован один резидент – ООО "Русский радиатор", который работает на площадках НАЗа."
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