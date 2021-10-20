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Власти Карелии рассказали, сколько жителей осталось привить для общего иммунитета от ковида

Новости. Общество
08:20, 20 Октября 2021
фото: © Минздрав Карелии

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что для формирования иммунной прослойки осталось привить более 177 тысяч жителей республики.

Для формирования иммунной прослойки необходимо привить не менее 80% взрослых жителей региона. В Карелии в таком случае еще предстоит отправить на вакцинацию свыше 177 тыс. человек. Об этом заявил в министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в соцсети.

«Для хорошей иммунной прослойки, позволяющей противостоять эпидемии, по мнению эпидемиологов, необходимо привить против коронавируса не менее 80% взрослого населения, а это в Карелии 387 510 человек, получается, что непривитыми остаются еще 177 082 человека», — заявил Охлопков.

«Невакцинированные люди являются биологической субстанцией для дальнейшей мутации вируса. Если бы 90% взрослого населения были бы вакцинированы, то штамм „Дельта плюс“ остался бы вершиной эволюции вируса. Но теперь предстоит его дальнейший апгрейд», — заявил министр.

По данным Минздрава на 19 октября, в Карелии первым компонентом противоковидной вакцины привито 210428 человек, что составляет 43,4% от общего числа взрослых граждан, проживающих в республике. Полностью привит 198 961 человек — 41,1% от всего взрослого населения Карелии.
Повторно вакцинировались 15 567 человек.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске открываются еще два пункта вакцинации от коронавируса.

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Комментарии

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User
2021-10-20 10:05:20
Судя по тому, что распоряжения о модной процедуре придумывают люди далекие от медицины, но близкие к производству, речь не о здоровье.
Кир
2021-10-20 09:19:09
Создать множество мобильных прививочных бригад и прививать насильно и круглосуточно. Нет политической воли. Занозу привить прямо на работе, куда она недавно устроилась, а юзера в мегаполисе. :)
Серж
2021-10-20 09:13:33
Ещё бы верить этой вакцине и госудрству было бы хорошо .
nae
2021-10-20 08:59:11
Зуб даю, что даже если бы завтра необходимое количество народу было привито для формирования так называемой прослойки, прививочная компания никуда бы не делась ибо на подходе новый штамм, о чем, собственно, министр и намекает. Так что сказки о том, что давайте все привьемся и вирус будет побежден, а мы заживем как раньше, оставьте для первокурсник.
Бабенка
2021-10-20 09:08:18
nae, кому нужен твой гнилой зуб ?
Горожанин
2021-10-20 08:49:30
Ну так в чем проблема? Отловить и привить
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