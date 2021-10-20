Власти Карелии рассказали, сколько жителей осталось привить для общего иммунитета от ковида

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что для формирования иммунной прослойки осталось привить более 177 тысяч жителей республики.

Для формирования иммунной прослойки необходимо привить не менее 80% взрослых жителей региона. В Карелии в таком случае еще предстоит отправить на вакцинацию свыше 177 тыс. человек. Об этом заявил в министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в соцсети.

«Для хорошей иммунной прослойки, позволяющей противостоять эпидемии, по мнению эпидемиологов, необходимо привить против коронавируса не менее 80% взрослого населения, а это в Карелии 387 510 человек, получается, что непривитыми остаются еще 177 082 человека», — заявил Охлопков.

«Невакцинированные люди являются биологической субстанцией для дальнейшей мутации вируса. Если бы 90% взрослого населения были бы вакцинированы, то штамм „Дельта плюс“ остался бы вершиной эволюции вируса. Но теперь предстоит его дальнейший апгрейд», — заявил министр.

По данным Минздрава на 19 октября, в Карелии первым компонентом противоковидной вакцины привито 210428 человек, что составляет 43,4% от общего числа взрослых граждан, проживающих в республике. Полностью привит 198 961 человек — 41,1% от всего взрослого населения Карелии.

Повторно вакцинировались 15 567 человек.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске открываются еще два пункта вакцинации от коронавируса.