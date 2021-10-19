В Петрозаводске открываются еще два пункта вакцинации от коронавируса

Новые мобильные пункты вакцинации от COVID-19 появятся в крупных магазинах города.

Как сообщается в паблике правительства Карелии, сегодня, 19 октября, один пункт открывается в ТЦ «Леруа Мерлен» на проспекте Лесном, 49. В среду, 20 октября, мобильный пунтк будет принимать желающих привиться в магазине «Магнит Семейный» на ул. Казарменской, 2.

Власти респубдики напомнили петрозаводчанам, что сегодня прививку можно сделать в пунктах вакцинации городских поликлиник.

Городская поликлиника №1

• пр. Лесной, д.40, каб. 220

часы работы: 08.30–17.00

• ул. Свердлова, д.20, каб.113,

часы работы: 10.00–18.00

Городская детская поликлиника №1

• ул. Кирова, д. 21,

часы работы: 15.30–18.00, будние дни.

ТРК «Лотос Плаза»

• Лесной, д.47-а,

часы работы: 13.00–19.00

Телефон по вопросам вакцинации +7 (905) 299-99-32.

Городская поликлиника №2

• ул. Володарского, д.14

- каб. 120, часы работы: 15.00–19.00 по будням

- каб. 121, часы работы: 09.00–15.00 по будням

- каб. 406, часы работы: 12.00–15. 00 по будням,

тел. +7 (965) 817-69-05, 33-22-03

ТЦ «Тетрис»

• ул. Маршала Мерецкова, д.11

часы работы: 13.00–19.00, понедельник - суббота; 11.00–16.00, воскресенье

Здравпункт ПетрГУ

• ул. Герцена, д.31

часы работы: 10.30–15.00, тел. 76-09-66

Телефон по вопросам вакцинации +79658171099.

Городская поликлиника №3

• пр. Первомайский, д.28,

часы работы: 09.00–18.30, тел. 8965 817-67-45, 70-11-21

Петрозаводский базовый медицинский колледж

• ул. Советская, д.15,

часы работы: 14.00–19.00, будние дни; 10.00–13.00, выходные дни

Телефон по вопросам вакцинации +79658171107.

Городская поликлиника №4

• ул. Нойбранденбургская, д. 1

часы работы в будние дни: с 08.00–18.30, в выходные: 10.00–15.30, тел. 53-35-22

• ул. Ровио, 14

часы работы в будние дни: 08.00–18.30, в выходные:10.00–14.30, тел. 53-52-50, 53-52-51

• мобильный пункт (Городская детская поликлиника 2, ул. Ровио, д. 13) в будние дни: 14.00–17.00, тел. 59-99-33

Телефоны по вопросам вакцинации 8-921-451-65-25, 8-921-527-44-48.