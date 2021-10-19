В Петрозаводске открываются еще два пункта вакцинации от коронавируса

Новые мобильные пункты вакцинации от COVID-19 появятся в крупных магазинах города.
Как сообщается в паблике правительства Карелии, сегодня, 19 октября, один пункт открывается в ТЦ «Леруа Мерлен» на проспекте Лесном, 49. В среду, 20 октября, мобильный пунтк будет принимать желающих привиться в магазине «Магнит Семейный» на ул. Казарменской, 2.
Власти респубдики напомнили петрозаводчанам, что сегодня прививку можно сделать в пунктах вакцинации городских поликлиник.
Городская поликлиника №1
• пр. Лесной, д.40, каб. 220
часы работы: 08.30–17.00
• ул. Свердлова, д.20, каб.113,
часы работы: 10.00–18.00
Городская детская поликлиника №1
• ул. Кирова, д. 21,
часы работы: 15.30–18.00, будние дни.
ТРК «Лотос Плаза»
• Лесной, д.47-а,
часы работы: 13.00–19.00
Телефон по вопросам вакцинации +7 (905) 299-99-32.
Городская поликлиника №2
• ул. Володарского, д.14
- каб. 120, часы работы: 15.00–19.00 по будням
- каб. 121, часы работы: 09.00–15.00 по будням
- каб. 406, часы работы: 12.00–15. 00 по будням,
тел. +7 (965) 817-69-05, 33-22-03
ТЦ «Тетрис»
• ул. Маршала Мерецкова, д.11
часы работы: 13.00–19.00, понедельник - суббота; 11.00–16.00, воскресенье
Здравпункт ПетрГУ
• ул. Герцена, д.31
часы работы: 10.30–15.00, тел. 76-09-66
Телефон по вопросам вакцинации +79658171099.
Городская поликлиника №3
• пр. Первомайский, д.28,
часы работы: 09.00–18.30, тел. 8965 817-67-45, 70-11-21
Петрозаводский базовый медицинский колледж
• ул. Советская, д.15,
часы работы: 14.00–19.00, будние дни; 10.00–13.00, выходные дни
Телефон по вопросам вакцинации +79658171107.
Городская поликлиника №4
• ул. Нойбранденбургская, д. 1
часы работы в будние дни: с 08.00–18.30, в выходные: 10.00–15.30, тел. 53-35-22
• ул. Ровио, 14
часы работы в будние дни: 08.00–18.30, в выходные:10.00–14.30, тел. 53-52-50, 53-52-51
• мобильный пункт (Городская детская поликлиника 2, ул. Ровио, д. 13) в будние дни: 14.00–17.00, тел. 59-99-33
Телефоны по вопросам вакцинации 8-921-451-65-25, 8-921-527-44-48.
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