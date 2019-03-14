Власти Карелии рассказали в Карловых Варах чехам о шунгите, водорослях и дикоросах

В ходе официального визита в Чехию состоялась презентация Карелии для представителей местного бизнеса в генконсульстве РФ в Карловых Варах, сообщается на сайте правительства региона.

"Члены карельской делегации представили основные направления развития региона, а также продукцию карельских производителей. Большой интерес к презентации проявили как бизнесмены из разных городов Чехии, так и руководители Карловарского и Пльзенского краев. Так, участников встречи заинтересовали тренажеры Маркелова, шунгит и беломорские водоросли, карельские ягоды и рыба", - говорится в сообщении.

"Есть много общего между нашими народами и странами, которые и сегодня продолжают взаимодействовать в самых разных сферах, - отметил Артур Парфенчиков. - Карелию неоднократно посещали руководители генерального консульства Чешской Республики в Санкт-Петербурге и представители бизнеса, что подтверждает интерес инвесторов к нашему региону, в частности, в сфере строительства в Карелии отелей, в том числе курортных, и литейного производства".

В итоге стороны договорились об участии известного в Европе Карловарского симфонического оркестра в Музыкальном фестивале Ruskeala Symphony, который традиционно пройдет в августе, и выступлении в Чехии хора Валаамского монастыря. Интерес к посещению Карелии выразили и чешские кинематографисты, которые планируют посетить республику в ближайшее время.