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Власти Карелии расторгли договоры аренды лесных участков с компаниями-должниками

Новости. Экономика
08:20, 01 Декабря 2020
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего
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Из-за долгов по выплатам и срыв инвестиционных проектов власти Карелии расторгли три крупных договора аренды лесных участков, сообщили в Минприроды.

Как рассказали в Минприроды, общий объем лесосеки по расторгнутым договорам аренды составил в 2020 году 170 тыс. куб. м.

Так, в феврале этого года Минпромторг России исключил инвестиционный проект компании "ФинТек" из перечня приоритетных. Основанием стало невыполнение компанией ранее взятых обязательств по вложению инвестиций и закупке лесоперерабатывающей и лесозаготовительной техники и оборудования в Лоухском районе. После этого Минприроды Карелии обратилось в суды для вынесения решения о расторжении двух договоров аренды лесных участков в Калевальском и Лоухском районах. Решения судов о расторжении договоров вступили в законную силу. Общий объем расчетной лесосеки по двум договорам – 161 тыс. куб. м.

Кроме того, из-за невнесения ООО НПО "ФинТек" арендной платы более двух раз подряд Минприроды направляло 5 исковых заявлений о расторжении договоров аренды лесных участков. По 4 договорам задолженность по арендной плате компании "ФинТек" полностью погашена на стадии судебного разбирательства. Суд удовлетворил исковое заявление Минприроды республики по одному договору аренды лесного участка в Калевальском районе. Общий объем расчетной лесосеки – 8, 9 тыс. куб. м.

Невнесение арендной платы более двух сроков подряд также  явилось основанием для направления исковых заявлений о расторжении договоров аренды лесных участков в отношении  ООО "Спартак" (расчетная лесосека в Лоухском районе − 49,9 тыс. куб. м.) и ООО "Вудмарт" (расчетная лесосека в Беломорском районе − 9,6 тыс. куб. м.), ООО "Питкяранта-лес" (расчетная лесосека в Лоухском районе − 11 тыс. куб.м.) и в отношении ООО "Костомукшская строительная компания" (расчетная лесосека в Калевальском районе − 50,5 тыс. куб.м.).

В настоящее время арендаторами-должниками предпринимаются меры по погашению задолженности. ООО "Вудмарт" полностью внес арендную плату за использование лесов, сообщили в Минприроды.

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