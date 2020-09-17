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Власти Карелии разъяснили родителям школьников, как проводится обследование на COVID-19 в случае карантина в классе

Новости. Общество
11:20, 18 Сентября 2020
фото: © Алексей Бородин/ТАСС
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В ходе прямой линии 17 сентября были даны ответы на наиболее актуальные вопросы, которые задают родители школьников.

По информации Оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, родители могут получить больничный, если ребенок не болеет, но отправлен на карантин, только в том случае, если ему нет 7 лет.

В какие сроки и как должно проводиться обследование на COVID-19 одноклассников заболевшего ребенка?

Тест на коронавирус берут на 8-10-й день изоляции. Забор клинического материала (мазок из носа и ротоглотки) проводится у детей на дому, в определенных случаях - в образовательных учреждениях. Обследование должны организовать поликлиники по месту жительства. Приводить ребенка в лечебное учреждение не только не нужно: это настоятельно не рекомендуется делать во избежание распространения инфекции. При проявлении клинических симптомов заболевания необходимо незамедлительно вызвать врача на дом.

Во всех ли случаях детей из классов, закрытых на карантин по COVID-19, будут тестировать на коронавирус?

Нет, не во всех. Каждый случай инфицирования коронавирусом подробно изучает медицинское учреждение, в том числе врачи собирают анамнез, а также анализирует управление Роспотребнадзора по республике. По данным исследований, в период 2-5 дней до появления клинических симптомов инфицированный человек становится максимально заразным, в этот период наиболее высока вероятность, что он может передать вирус окружающим.

Если выясняется, что весь этот период ребенок не посещал школу или детский сад, то тестирование контактировавших с ним ранее детей проводить не будут. Решение в каждом конкретном случае принимает управление Роспотребнадзора.

Если принято решение не обследовать контактных детей на коронавирус, то по окончанию карантина они возвращаются к очному обучению. Перед началом занятий их осмотрит медработник в школе. Родителям приносить какие-либо справки о здоровье детей в школу не нужно.

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