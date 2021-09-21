Власти Карелии  решили, как помочь жителям поселков, где нет банкоматов

Банки отказываются содержать банкоматы в малонаселенных пунктах Карелии, поэтому власти обещают устанавливать их на почте и в магазинах.

Об этом сообщили в министерстве финансов Карелии, комментируя итоги заседания рабочей группы по повышению доступности банковских услуг в республике.

В Минфине отметили, что на протяжении последних лет в адрес правительства Карелии поступают жалобы граждан, которые из-за отсутствия отделений банков не могут снимать наличные, проводить платежи и переводы.

«Сложившаяся ситуация имеет ряд объективных причин, главные из которых: экономическая нецелесообразность содержания банками точек доступа в малонаселенных пунктах и невозможность обеспечения их безопасности, развитие удаленных сервисов доступа к банковским услугам. Помимо этого существуют и субъективные факторы: недостаточный уровень финансовой грамотности граждан, отсутствие необходимых навыков дистанционного банковского обслуживания (использование официальных сайтов и мобильных приложений банков) у жителей старшего поколения, которое преимущественно проживает в сельских населенных пунктах», - пояснили в Минфине.

На заседании рабочей группы было принято решение о развитии точек доступа банковских услуг в почтовых отделениях и торговых организациях, а также улучшению доступа к сети интернет, чтобы местные жители могли переводить деньги в онлайн-режиме. Для этого потребуется повышение финансовой грамотности населения.