Власти Карелии решили обновить фасад республиканской телекомпании за 13,7 миллиона рублей

В Петрозаводске планируется отремонтировать здание, в котором располагается телекомпания «Сампо».
Власти Карелии решили обновить фасад административного здания на проспекте Александра Невского в Петрозаводске, где находится республиканская телекомпания «Сампо». Заказчиком работ выступило Управление делами правительства Карелии.
На текущий ремонт фасада здания выделено более 13,7 миллиона рублей. Такова начальная стоимость контракта, который предполагается заключить с победителем торгов.
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