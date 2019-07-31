Власти Карелии решили сносить неликвидные объекты госимущества, чтобы продать их участки

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии намерено разработать программу по сносу находящихся в госсобственности объектов недвижимости, которые невозможно приватизировать из-за их плачевного состояния.

Это будет сделано по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова, которое он дал сегодня на заседании правительства при обсуждении прогнозного плана приватизации на 2020-2022 годы.

"Если это какие-то полуразрушенные объекты, надо их сносить… Такая программа нужна, особенно там, где после сноса этих объектов остаются ликвидные участки…", - заявил Парфенчиков.

Как Парфенчиков предложил использовать освободившиеся участки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".