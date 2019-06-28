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Новости. Экономика
12:19, 28 Июня 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Власти Карелии: Рост официальной безработицы связан с "доверием к службам занятости"

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Управление труда и занятости Карелии объяснило рост числа официально зарегистрированных безработных в 2019 году сезонным фактором, и тем, что незанятые граждане стали чаще обращаться в службы занятости за пособием и за помощью в трудоустройстве.

Об этом говорится в комментарии руководителя управления Елены Фроловой к публикации "Вестей Карелии", где приведены данные Карелиястата за 5 месяцев 2019 года. Согласно этим данным, к концу мая официальный уровень безработицы увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сейчас регистрируемая безработица снизилась с 2,4% до 2,1% по состоянию на сегодняшний день, и в дальнейшем будет снижаться вплоть до октября. Такова ежегодная тенденция. Одновременно снижается общая безработица. С 8,2% до 7,8% в этом году. Это говорит о сокращении разрыва между общей и регистрируемой безработицей и роста доверия людей к службе занятости, нашим программам, в том числе по содействию безработным гражданам в организации собственного дела", – добавила руководитель Управления.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-06-28 12:55:49
Более нелогичное объяснение и придумать трудно!
Гость
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