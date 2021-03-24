Власти Карелии с 1 апреля изменят правила оспаривания кадастровой стоимости недвижимости

С 1 апреля 2021 года в Карелии вступят в силу новые правила оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Это следует из постановления правительства республики № 72-П от 9 марта 2021 года.



Основные изменения опубликованы на официальном сайте министерства имущественных и земельных отношений Карелии.

Главное новшество - на территории республики не будут применяться положения статьи 22 федерального закона "О государственной кадастровой оценке". Также Минимущество перечислило еще несколько нововведений. Например, владельцы недвижимости будут обязаны подавать заявления об установлении рыночной стоимости в Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Центр государственной кадастровой оценки". Без этого они не смогут обратиться в суд. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".