Власти Карелии собираются запатентовать популярные региональные топонимы

Их планируется превратить в товарные знаки.

Лет десять назад один деятель национального карельского движения намеревался предъявить иск организаторам международного хоккейного турнира "Кубок Карьяла". Как утверждал карельский активист, они незаконно используют наименование субъекта Российской Федерации – Республики Карелия. "По Конституции Карелии, русское название Карелия и карельское Карьяла являются равнозначными. Однако республика не предоставляла организаторам хоккейного турнира "Кубок Карьяла" никаких прав на использование своего официального наименования", – пояснил свою позицию общественник.

До судебного разбирательства дело тогда так и не дошло, хотя намерения карельского активиста из России не остались незамеченными в Финляндии – там к ним отнеслись как к нелепой соседской причуде. Но через десять лет руководство Карелии само выступило с инициативой патентования географических названий республики в качестве товарных знаков.

Читайте подробнее в материале "Кемска волость" как товарный знак".