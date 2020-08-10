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Власти Карелии собираются запатентовать популярные региональные топонимы

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16:13, 11 Августа 2020
фото: ©Николай Смирнов/Столица на Онего
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Их планируется превратить в товарные знаки.

Лет десять назад один деятель национального карельского движения намеревался предъявить иск организаторам международного хоккейного турнира "Кубок Карьяла". Как утверждал карельский активист, они незаконно используют наименование субъекта Российской Федерации – Республики Карелия. "По Конституции Карелии, русское название Карелия и карельское Карьяла являются равнозначными. Однако республика не предоставляла организаторам хоккейного турнира "Кубок Карьяла" никаких прав на использование своего официального наименования", – пояснил свою позицию общественник.

До судебного разбирательства дело тогда так и не дошло, хотя намерения карельского активиста из России не остались незамеченными в Финляндии – там к ним отнеслись как к нелепой соседской причуде. Но через десять лет руководство Карелии само выступило с инициативой патентования географических названий республики в качестве товарных знаков.  

Читайте подробнее в материале "Кемска волость" как товарный знак".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-08-11 17:51:36
Валера, респект! По проспекту Ленина немало туристов обтираются - его тоже надо запатентовать. Для привлечения средств в людных местах посадить на цепь Нового, еще более нового Театрально критика и инородца Изю - пусть лают на потеху за деньги в бюджет. Так победим!
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