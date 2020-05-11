Власти Карелии сообщили, когда медики получат доплаты за борьбу с COVID-19

Министерство здравоохранения республики подготовило доклад о ситуации с поддержкой карельских медработников, ведущих борьбу с коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения Карелии Сергей Седлецкий выступил перед членами комитета по здравоохранению и соцполитике регионального парламента. По его словам, федеральные выплаты получат порядка 500 сотрудников карельских медучреждений. Число получателей региональных выплат, по оценке замминистра, должно быть в два раза больше.

"Первые выплаты мы планируем за апрель – с завтрашнего дня. Федеральные выплаты за апрель получат порядка 500 медицинских работников. Региональные – вдвое больше", - добавил Сергей Седлецкий.

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