890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Майский снегопад обрушился на Карелию (ФОТО)
Сегодня 09:58
Убийца девочки в поселке Карелии заявил, что изъятые у него сапоги "умышленно" испачкали кровью 1
11.05.2020 18:20
Парикмахерские и салоны красоты открываются в Карелии после карантина 1
Сегодня 07:15
Девочка, приехавшая на каникулы в Петрозаводск из Мурманска, заболела коронавирусом
Сегодня 10:39
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом 10
Сегодня 10:53

Власти Карелии сообщили, когда медики получат доплаты за борьбу с COVID-19

Новости. Экономика
16:21, 12 Мая 2020
фото: © EPA-EFE/ZOLTAN BALOGH
Загрузка...

Министерство здравоохранения республики подготовило доклад о ситуации с поддержкой карельских медработников, ведущих борьбу с коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения Карелии Сергей Седлецкий выступил перед членами комитета по здравоохранению и соцполитике регионального парламента. По его словам, федеральные выплаты получат порядка 500 сотрудников карельских медучреждений. Число получателей региональных выплат, по оценке замминистра, должно быть в два раза больше.

"Первые выплаты мы планируем за апрель – с завтрашнего дня. Федеральные выплаты за апрель получат порядка 500 медицинских работников. Региональные – вдвое больше", - добавил Сергей Седлецкий.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
05.05.2020, 15:47
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:55
Капитал
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах
Минприроды России утвердило для республики "неработоспособные" нормативы рубок ухода за лесом.
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
Сегодня 10:43
По следам педофила 5
08.05.2020 12:43
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде 18
06.05.2020 15:52
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 7
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»