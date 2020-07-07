Власти Карелии сообщили о новой федеральной субсидии для пострадавшего от пандемии бизнеса

Российское правительство утвердило правила предоставления новой субсидии на профилактику COVID-19 и выделило на эти цели 20 млрд рублей.

На субсидию могут рассчитывать те, кто ведёт бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Размер субсидии составит 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и ещё 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года.

Эти деньги предполагается направить на компенсацию затрат малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций на профилактику новой коронавирусной инфекции.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".