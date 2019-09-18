Власти Карелии сообщили, в каких районах завтра включат отопление

С 19 сентября планируется начать отопительный сезон в 5 районах республики и Костомукше, сообщили в Минстрое Карелии.

В соответствии с прогнозом погоды с 19 сентября планируется подключение к отоплению потребителей в Калевальском, Лоухском, Муезерском, Сегежском, Суоярвском районах и в Костомукше.

Основанием для этого послужит установившийся на указанных территориях пятидневный период с температурой наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

Кроме того, в связи с наступившим похолоданием в районах республики начали досрочно подключать к системе отопления социальные учреждения при наличии технической возможности.



Так, с сегодняшнего дня отопление придет в школы, детские сады, больницы и другие учреждения социальной сферы Костомукши и Кондопоги в соответствии с ходатайствами администраций.