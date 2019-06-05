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Новости. Экономика
09:32, 05 Июня 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Власти Карелии спасут предприятия ГПК от разорения

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Министерство экономического развития Карелии готово поддержать проект по организации транспортировки карельского щебня автомобильным транспортом вместо железной дороги, чтобы спасти предприятия от разорения.

Это следует из сообщения министерства об итогах проведения еженедельного "Дня инвестора", во время которого рассматривался проект по транспортировке щебня.

Был рассмотрен проект по созданию альтернативных путей доставки продукции предприятий по добыче щебня с территории республики до потребителей в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

Какие пути решения предлагаются, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2019-06-05 09:47:27
Значит трындец предприятиям , вылетят в трубу из-за дороговизны транспортировки щебня автотранспортом .Это не выход .
Lana
2019-06-05 09:38:33
Короче дорогам хана! А если серьезно, автомобильные перевозки всегда были дорогим удовольствием, дороже чем железнодорожным и речным.
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