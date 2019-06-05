Власти Карелии спасут предприятия ГПК от разорения

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Министерство экономического развития Карелии готово поддержать проект по организации транспортировки карельского щебня автомобильным транспортом вместо железной дороги, чтобы спасти предприятия от разорения.
Это следует из сообщения министерства об итогах проведения еженедельного "Дня инвестора", во время которого рассматривался проект по транспортировке щебня.
Был рассмотрен проект по созданию альтернативных путей доставки продукции предприятий по добыче щебня с территории республики до потребителей в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
Какие пути решения предлагаются, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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