Власти Карелии спрогнозировали рост экономики в 2021 году

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует в 2021 году рост промышленности на 2% и увеличение других ключевых показателей экономики.

Это следует из проекта прогноза, который сегодня на заседании правительства представил глава Минэкономразвития Олег Ермолаев.

По сравнению с 2020 годом ожидается рост валового регионального продукта на 0,7% в сопоставимых ценах, инвестиций в основной капитал – на 0,8%.

О других ожиданиях министерства читайте в интернет-газете "Вести Карелии".