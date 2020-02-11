Власти Карелии: статус исторического поселения не дает населенным пунктам никаких преимуществ

На данный момент населенные пункты, включенные в Перечень исторических поселений, не обладают никакими особыми гарантиями и не располагают господдержкой, заявили власти республики.

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова заявила, что на данный момент нет преференций, которыми могли бы пользоваться населенные пункты, включенные в Перечень исторических поселений.

"Сейчас многие инициаторы включения того или иного города в список исторических поселений, к сожалению, не могут сказать, какие же плюсы, какие же минусы может у нас получить историческое поселение, если оно попадает в этот список. В настоящий момент четких критериев не определено. И поэтому, собственно говоря, исторические поселения никаких дополнительных выгод для себя на настоящий момент не имеют", - рассказала Алипова на заседании профильного комитета Заксобрания Карелии.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".