890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО) 5
Сегодня 14:40
Автомобиль сбил женщину с ребенком на "зебре" в Петрозаводске (ВИДЕО) 5
11.02.2020 20:58
Подростки в Петрозаводске до смерти забили ворону (ВИДЕО 18+) 4
Сегодня 10:55
Полиция придет к подросткам, которые до смерти забили ворону в Петрозаводске 4
Сегодня 11:15

Власти Карелии: статус исторического поселения не дает населенным пунктам никаких преимуществ

Новости. Общество
15:53, 12 Февраля 2020
фото: © Александр Яночкин
Загрузка...

На данный момент населенные пункты, включенные в Перечень исторических поселений, не обладают никакими особыми гарантиями и не располагают господдержкой, заявили власти республики.

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова заявила, что на данный момент нет преференций, которыми могли бы пользоваться населенные пункты, включенные в Перечень исторических поселений.

"Сейчас многие инициаторы включения того или иного города в список исторических поселений, к сожалению, не могут сказать, какие же плюсы, какие же минусы может у нас получить историческое поселение, если оно попадает в этот список. В настоящий момент четких критериев не определено. И поэтому, собственно говоря, исторические поселения никаких дополнительных выгод для себя на настоящий момент не имеют", - рассказала Алипова на заседании профильного комитета Заксобрания Карелии.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-02-12 16:04:01
А наличие старост что то даёт территории ?? Кстатити , Э. Шанделович . как работает принятый закон " о старостах РК " ????????????????????????????????????????????? Полный бред .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
06.02.2020, 18:17
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии

Аналитика

Сегодня 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 1
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 6
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 11
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2020 14:51
Без политики
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
Сегодня 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»