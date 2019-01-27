Власти Карелии тратят на школы в десятки раз меньше денег, чем на ремонт административных зданий

Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.

Карельский парламент принял в конце прошлого года бюджет с профицитом 760 миллионов рублей. Этот профицит обошелся социальной сфере региона серьезными потерями – в 2019 году предусматривалось уменьшение бюджетных ассигнований по разделу "Здравоохранение" на 751 миллион рублей, или на 24,3%, по разделу "Социальная политика" – на 652 миллиона рублей, или на 4,7%, а по разделу "Физическая культура и спорт" – на 222 миллиона рублей, или на 44,6%!

На фоне этих цифр увеличение затрат на губернаторскую администрацию на 228 миллионов могло бы вызвать крайне негативную реакцию населения республики, и, по всей видимости, правительство решило отложить вопрос до января.

Для сравнения: финансовое обеспечение начальной школы в поселке Суойоки Суоярвского района, которая была закрыта осенью прошлого года, составляло всего около 6 миллионов рублей. На основную школу в селе Нюхча Беломорского района, жители которого выступили против ее оптимизации, бюджет тратит 12,5 миллиона рублей в год – это данные из открытых источников.

Подробнее о расходах властей читайте здесь.