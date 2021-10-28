Власти Карелии установили плату за посещение природного парка «Валаам»

Плата установлена для тех граждан, которые не проживают на территории парка.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление республиканского правительства об установлении платы за посещение двух особо охраняемых природных территорий региона — природного парка «Валаам» и ландшафтного заказника «Муромский». Согласно правительственному постановлению, плата установлена для тех граждан, которые не проживают на территории парка и заказника.

Стоимость одного посещения этих особо охраняемых природных территорий составит 100 рублей. Республиканские власти в своем постановлении сослались на нормы федерального законодательства, которые взымать плату за вход в заповедники, природные и национальные парки и заказники.