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Власти Карелии установили плату за посещение природного парка «Валаам»

Новости. Экономика
10:01, 28 Октября 2021
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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Плата установлена для тех граждан, которые не проживают на территории парка.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление республиканского правительства об установлении платы за посещение двух особо охраняемых природных территорий региона — природного парка «Валаам» и ландшафтного заказника «Муромский». Согласно правительственному постановлению, плата установлена для тех граждан, которые не проживают на территории парка и заказника.

Стоимость одного посещения этих особо охраняемых природных территорий составит 100 рублей. Республиканские власти в своем постановлении сослались на нормы федерального законодательства, которые взымать плату за вход в заповедники, природные и национальные парки и заказники.   

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Комментарии

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Off
2021-10-28 10:34:52
Куда деньги пойдут ?
топка
2021-10-28 11:00:17
Off, тебе на пособие, которое получаешь по справке.
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