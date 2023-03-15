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Жители Карелии освобождены от оплаты посещения особо охраняемых природных территорий республики

Новости. Экономика
11:22, 17 Марта 2023
фото: gimnazy13-1g2013.blogspot.com

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Для туристов из других регионов страны одно посещение платных карельских ООПТ обойдется в 100 рублей с человека.

Жители Карелии освобождены от оплаты посещения особо охраняемых природных территорий республики. Об этом заявил руководитель региональной дирекции ООПТ Иван Кипрухин, выступая в карельском парламенте. По словам Кипрухина, местным жителям достаточно лишь иметь с собой паспорт с республиканской пропиской. От уплаты освобождены и ряд социальных категорий граждан – таких, как многодетные семьи и инвалиды, проживающих в других регионах.

Как сообщил руководитель дирекции ООПТ, плата за посещение особо охраняемых природных территорий была введена в природном парке «Валаамский архипелаг», заказнике «Муромский» и памятнике природы «Гора Воттоваара». Размер этой платы составляет 100 рублей с человека за одно посещение.

В нынешнем году в число платных ООПТ Карелии вошли региональные заказники «Белые мосты», «Кузова», «Ладожское побережье», «Полярный круг», «Толвоярви», «Сорокский» и «Керетский», а также памятники природы «Куми-порог» и «Хитоостов».

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