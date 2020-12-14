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Власти Карелии увеличат денежный минимум для пенсионеров с 1 января

Новости. Общество
15:09, 15 Декабря 2020
фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Власти Карелии решили увеличить с 1 января размер прожиточного минимума пенсионеров – от этого зависят доплаты, которые получают жители республики, чья пенсия ниже определенного уровня.

За проект закона сегодня проголосовали депутаты, участвовавшие в заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

Прожиточный минимум пенсионеров в Карелии на 2020 год был установлен в размере 11840 рублей, затем его повышали в течение года. С 1 января 2021 года прожиточный минимум вырастет до 12783 рублей.

Жители Карелии, которые получают пенсию меньше этой суммы, будут получать социальные доплаты, чтобы общий размер ежемесячных выплат достиг указанного уровня.

Сколько в республике живет таких пенсионеров, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Пенсионер
2020-12-15 15:40:52
Нищета, а не минимум, жалкий уровень слаборазвитых африканских стран, зато друзья миллиардеры ,опять поднялись на миллиарды...
Mikko Merimies
2020-12-15 15:31:54
Не вводите в заблуждение пенсионеров! Доплату получают те пенсионеры, у которых СОВОКУПНЫЙ ДОХОД меньше указанной суммы. Не пенсия!
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