Власти Карелии увеличат денежный минимум для пенсионеров с 1 января

Власти Карелии решили увеличить с 1 января размер прожиточного минимума пенсионеров – от этого зависят доплаты, которые получают жители республики, чья пенсия ниже определенного уровня.

За проект закона сегодня проголосовали депутаты, участвовавшие в заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

Прожиточный минимум пенсионеров в Карелии на 2020 год был установлен в размере 11840 рублей, затем его повышали в течение года. С 1 января 2021 года прожиточный минимум вырастет до 12783 рублей.

Жители Карелии, которые получают пенсию меньше этой суммы, будут получать социальные доплаты, чтобы общий размер ежемесячных выплат достиг указанного уровня.