Власти Карелии в 2019 году расселили больше аварийного жилья, чем планировали

Муниципальные власти Карелии для расселения аварийного жилья в 2019 году приобрели 75 квартир общей площадью 3561 кв. метров, тем самым перевыполнив план 2019 года.

Об этом сообщил ТАСС министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Александр Ломако.

По его словам, до конца года по программе расселения власти должны были расселить 3 тыс. кв. метров жилья. В четвертом квартале планируется купить еще 80 квартир, тем самым перевыполнив план этого года вдвое.

Вместе с тем, Ломако отметил, что количество выявляемых аварийных домов постоянно растет.

Подробнее по вопросу расселения читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".