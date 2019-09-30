09:46, 30 Сентября 2019
Власти Карелии в 2019 году расселили больше аварийного жилья, чем планировали
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Муниципальные власти Карелии для расселения аварийного жилья в 2019 году приобрели 75 квартир общей площадью 3561 кв. метров, тем самым перевыполнив план 2019 года.
Об этом сообщил ТАСС министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Александр Ломако.
По его словам, до конца года по программе расселения власти должны были расселить 3 тыс. кв. метров жилья. В четвертом квартале планируется купить еще 80 квартир, тем самым перевыполнив план этого года вдвое.
Вместе с тем, Ломако отметил, что количество выявляемых аварийных домов постоянно растет.
Подробнее по вопросу расселения читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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